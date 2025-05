Fãs de «A Fazenda» reagem a gesto de Talu para com Gaspar: «Pai é quem cria»

A Fazenda: O discurso emocionante de Talu para Gaspar

A ligação entre Talu (interpretado por Evandro Gomes) e Gaspar (papel de Nuno Lopes) continua a emocionar os telespectadores de “A Fazenda”. O perfil digital da TVI no Instagram partilhou recentemente um vídeo com um dos momentos mais marcantes entre as personagens, que rapidamente gerou uma onda de reações emotivas nas redes sociais:

O momento em que Talu (Evandro Gomes) propõe a Gaspar (Nuno Lopes) ir viver com ele para uma lavra que comprou, dizendo querer mesmo afastar-se de tudo o que tenha a ver com Lukenia (Rita Cruz):

Não são pai e filho de sangue, mas é como se fossem. ❤️❤️", pode ler-se na legenda do vídeo publicado.

Os fãs encheram a caixa de comentários com mensagens de apoio e emoção: «Pai é sempre quem cria», «Dois actores fantásticos ❤️❤️❤️ adoro essa novela», «Juntos deviam vencer novamente 😍», «Fantástico, espero que no fim sejam felizes. 😍👏», «Que dois actores fantásticos 👏 A expressão do Gaspar e a juventude honesta do Talu 👏».

