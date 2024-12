Eduardo Madeira é tatuado no casamento de Diogo Amaral e Jessica Athayde. O resultado é inacreditável!

Este sábado, 30 de novembro de 2024, Eduardo Madeira esteve presente no casamento de Jessica Athayde e de Diogo Amaral.

Numa cerimónia cheia de diversão, amor e cumplicidade, houve tempo para fazer tatuagens e o humorista não escapou.

«I love you more I man U love me», tatuou no peito.

O momento foi registado por vários convidados, nomeadamente, pela influenciadora digital, Madalena Abecasis.

Através de uma outra publicação, Eduardo Madeira publicou vários registos fotográficos do momento e escreveu: «CASAMENTO DO ANO @jessica_athayde e @diogoamaral.oficial. Sabem o filme Hangover? Sim, acabei a fazer uma tatuagem. Hoje não sai. Não sai.».