Sara Prata foi vítima de assédio sexual: «Foram minutos paralizantes»

Sara Prata recorreu às redes sociais para fazer uma partilha chocante do que viveu, numa viagem de táxi, após ter chagado do Porto.

Tudo o que seria uma viagem tranquila até casa, tornou-se num terror ao ser vítima de assédio sexual por parte do taxista: «Uma viagem que devia ter sido de 20 minutos durou mais de 1:30h devido ao transito. Fomos falando de coisas banais (o que eu até dispensava mas quis ser simpática e fui respondendo), mas logo de início achei o trato um pouco inconveniente e sem noção».

Mas, tudo começou a piorar a partir daqui: «Perguntou-me quem eu era, o que fazia, quantos filhos tinha, se morava na morada de destino. Rapidamente percebi que tinha de me silenciar e de me proteger. E eis que do nada chega pela primeira vez a frase: "Posso dar-te o meu número. Podíamos ir jantar. Eu quero conhecer mais o teu mundo". Eu que achei que numa situação destas saberia reagir e acabar logo com a conversa acabei por dizer timidamente que não queria, que não fazia sentido. E a partir daqui foram mais 30 minutos de insistência. A conversa passou a ser deste registo, permanentemente».

Em pânico, a atriz revela que só queria parar com aquela e sair dali, mas que não conseguia e explica o motivo: «Comecei a inventar chamadas, para evitar que a conversa continuasse. Mas este homem, olhando para mim de cima a baixo, observava-me e até me perguntava se eu estava com frio, por ir tão tapada (estava de vestido e decidi colocar o meu casaco a tapar as pernas, até porque o braço dele já estava demasiado próximo de mim), e insistia de novo e de novo num jantar ou num copo. Eu estava presa no trânsito, no meio da 2a Circular, não podia simplesmente sair e ficar na faixa de rodagem, e tinha a mala na bagageira».

De repente, Sara Prata lembrou-se que podia gravar tudo e assim guardar provas do que lhe estaria a acontecer: «Decidi registar tudo. Um vídeo da conversa em que se percebe a insistência dos convites, o registo profissional do condutor, a matrícula. Alterei o destino e fiquei longe para que ele não percebesse para onde eu ia na verdade. Foram minutos paralizantes. O sentimento de medo, de me sentir exposta, observada e intimidada ainda hoje não foi totalmente embora».

Aterrorizada com o que lhe aconteceu, a artista decidiu partilhar a sua história com os seguidores como sinal de alerta: «E decidi partilhar isto porque silenciar é ajudar a que episódios destes continuem a ser vividos e banalizados. Isto fez-me mal, e procuro resolver em mim esta sensação de que apesar de acharmos o contrário, pouco ou nada mudou. Nós mulheres temos de seguir em alerta constante. Fomos e ainda somos por vezes meras presas, que se veem obrigadas a travar este sentimento que só nós conhecemos».

Na publicação feita, esta terça-feira (1 de outubro de 2024), Sara Prata, ainda, agradeceu todas as mensagens que tem recebido de outras mulheres que se identificaram com a situação e lhe abriram o coração. No entanto, lamentou que as mulheres ainda tenham de passar por este género de situações.