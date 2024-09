A reflexão de arrepiar de Diogo Infante: «Olho-me no espelho e já não me reconheço completamente»

Este domingo, 29 de setembro de 2024, Diogo Infante recorreu à sua conta de Instagram para revelar o que lhe vai na mente momentos antes de entrar em cena numa peça de teatro.

«Aqueles minutos antes de entrar em cena. Há um nervoso miudinho que te lembra que na próxima hora e meia tens a responsabilidade de contares uma história que não é a tua. Olho-me no espelho e já não me reconheço completamente. Tenho uma roupa que não é minha, um perfume que não é o meu e sobretudo carrego um peso de uma memória que não é a minha, e ainda assim é o meu olhar, a minha voz e são as minhas emoções que convoco, para interpretar este homem que não sendo eu, habita em mim…».

Por fim, confessou: «É estranho eu sei, mas é assim… até já».

Recorde-se que o ator faz parte do elenco da nova aposta da ficção da TVI, «A Fazenda», que estreia já no próximo mês de novembro: