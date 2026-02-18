De 160€ para menos de 100€: o tablet que traz tudo o que precisa para trabalhar

Este artigo pode conter links afiliados*

Se procura uma alternativa económica a um portátil para as tarefas do dia a dia, este conjunto completo é a oportunidade do momento. Atualmente por apenas 99,99€, este tablet não vem sozinho: inclui um teclado Bluetooth, rato sem fios e capa protetora. Com uma avaliação sólida de 4,6 estrelas baseada em centenas de comentários, é a solução ideal para quem precisa de estudar ou trabalhar em qualquer lugar sem gastar muito.

O grande diferencial é o sistema Android 15 com otimização por Inteligência Artificial, que garante um desempenho fluido e inteligente. Equipado com um processador Octa-Core e uns impressionantes 30 GB de RAM (combinando memória física e virtual), o dispositivo lida facilmente com várias aplicações abertas ao mesmo tempo. Além disso, o armazenamento interno pode ser expandido até 2 TB, oferecendo espaço quase ilimitado para todos os seus ficheiros e aplicações.

O ecrã de 10,1 polegadas HD oferece cores vivas e nitidez, sendo ideal para videochamadas ou para ver as suas séries favoritas em alta definição. A conectividade também é de última geração, com WiFi de banda dupla e Bluetooth 5.0, garantindo ligações rápidas e estáveis. Para quem passa muito tempo fora de casa, a bateria de 6000 mAh assegura autonomia suficiente para acompanhar a rotina sem interrupções.

Este equipamento entrega um valor excecional pelo preço, unindo a portabilidade de um tablet aos acessórios de um computador de trabalho. Permite responder a emails e escrever textos com muito mais conforto do que num ecrã tátil comum, adaptando-se perfeitamente ao escritório ou ao lazer. Para quem procura um dispositivo versátil, moderno e acessível, este conjunto é uma escolha inteligente que cumpre o que promete.

