Diogo Infante tece largos elogios a Benedita Pereira e Tomás Taborda

Esta quinta-feira, 12 de setembro de 2024, Diogo Infante recorreu à sua conta de Instagram para fazer uma reflexão e agradecimentos sobre o que é representar.

«Representar é isto, uma repetição incessante de uma verdade que não é nossa, até que passa a ser. Como se estivéssemos enclausurados numa cápsula temporal, em que vivemos o mesmo dia, a mesma experiência vezes sem conta. Há na forma como o @marco_medeiros13 agarrou este texto uma ironia inteligente, a ideia de que a vida vem com didascálias predefinidas. Mas essa mesma vida ensina-nos que o pensamento livre nos dá o poder de escolha, de irmos por onde quisermos, de inflectir, de errar, de aprender… gosto mesmo do Marco, vive intensamente cada processo e nunca nos deixa na mão, mesmo quando nos pede para sairmos da nossa zona de conforto, arriscar e confiar.»

O ator está em cena no Teatro da Trindade com a peça «Telhados de Vidro», que conta, também, com Benedita Pereira e Tomás Taborda, a quem deixou largos elogios: «Tenho nos meus companheiros de cena @bennyapereira e @_tomastaborda_ a combinação certa de talento, generosidade e boa gente, com quem sabe bem viver esta aventura».

«A omnipresença do @jorgeasilva.pt ao piano é tão aconchegante em cena como em bastidores. Obrigado ao @f_ribeiro_ pela visão, à @rebeca.duarte_ pela incansável paciência e doçura. Obrigado a toda a equipa do @teatrodatrindade com quem tenho o privilégio de trabalhar diariamente e que incansavelmente fazem a magia acontecer. Agora seja o que vocês quiserem… eu estou sentadinho à vossa espera», concluiu o artista.

De relembrar que, brevemente, poderá ver Diogo Infante na sua TVI, em «A Fazenda»: