Inacreditável! Ténis tendência em verde caíram para os 24 euros

  • Ontem às 17:32
Inacreditável! Ténis tendência em verde caíram para os 24 euros
Adidas VL court
Adidas VL court

Os ténis da temporada estão com 50% de desconto na Amazon

O universo do calçado está a viver uma viragem clara. As propostas mais pesadas e chamativas, que dominaram durante várias temporadas, estão a perder protagonismo para modelos mais simples, leves e de perfil baixo. Em 2026, a preferência recai sobre sapatilhas slim, com linhas depuradas e uma estética discreta, pensadas para acompanhar o movimento natural do pé. Este regresso à simplicidade tem impulsionado os modelos de inspiração urbana e clássica, sobretudo em cores sólidas e intemporais, como o verde, que se destaca de forma elegante sem excessos.

As Adidas VL Court 3.0 surgem como um excelente exemplo desta nova fase. Com uma silhueta mais fina, amortecimento leve e sola de borracha resistente, são uma escolha confortável e prática para o dia a dia. O exterior em pele ou camurça, consoante a versão, confere um aspeto cuidado e urbano, mantendo a identidade clássica da marca. A popularidade do modelo é evidente nos números, com uma classificação média de 4,6 estrelas e mais de 11 mil avaliações, reflexo da satisfação consistente dos utilizadores.

Mas o que realmente chama a atenção é o preço atual. A versão em verde está disponível por 24,87 €, com um desconto de 75%, um valor pouco habitual para umas Adidas tão bem avaliadas e procuradas. Numa altura em que as sapatilhas mais exageradas deixaram de estar na moda, esta é uma oportunidade rara para apostar num modelo atual, versátil e com uma excelente relação qualidade-preço.

Compre aqui

adidas vl court

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

