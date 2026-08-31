Vem aí «A Madrasta»: Carminho suspeita que Felícia tenha disparado contra Diana e confronta-a
- TVI Novelas
- Há 3h e 14min
Felícia admite plano contra Diana e deixa Carminho em choque.
Carminho (Teresa Tavares) começa a suspeitar que Felícia (Isabel Abreu) possa ter sido a responsável pelo disparo contra Diana (Inês Castel-Branco), recordando a certeza com que esta afirmou que o casamento não iria durar muito.
Perante as suspeitas, Felícia admite que pediu a Francisca (Matilde Reymão) para desmascarar Diana. Carminho condena também esse plano, considerando que os sobrinhos acabariam por sofrer e poderiam virar-se contra elas.
Felícia, no entanto, mantém a sua posição e garante que preferia ter avançado com o plano a ter de conviver com Diana.