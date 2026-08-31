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A Madrasta

Vem aí «A Madrasta»: Carminho suspeita que Felícia tenha disparado contra Diana e confronta-a

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 14min
Vem aí «A Madrasta»: Carminho suspeita que Felícia tenha disparado contra Diana e confronta-a - TVI

Felícia admite plano contra Diana e deixa Carminho em choque.

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Carminho (Teresa Tavares) começa a suspeitar que Felícia (Isabel Abreu) possa ter sido a responsável pelo disparo contra Diana (Inês Castel-Branco), recordando a certeza com que esta afirmou que o casamento não iria durar muito.

Perante as suspeitas, Felícia admite que pediu a Francisca (Matilde Reymão) para desmascarar Diana. Carminho condena também esse plano, considerando que os sobrinhos acabariam por sofrer e poderiam virar-se contra elas.

Felícia, no entanto, mantém a sua posição e garante que preferia ter avançado com o plano a ter de conviver com Diana.

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