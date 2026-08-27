Vem aí «A Madrasta»: Quem tentou matar Pedro? Carminho recorda conversa suspeita com Felícia

Todos ficam consternados com o que aconteceu e consideram que a polícia deveria estar concentrada em encontrar o responsável pelo disparo, em vez de os estar a interrogar.
Carminho (Teresa Tavares) recorda a conversa que teve anteriormente com Felícia (Isabel Abreu) e começa a desconfiar de que ela possa ter feito alguma coisa.
Entretanto, Eduardo (Ruben Garcia) chega e apresenta-se como o advogado de «Maria».
Pouco depois, João Maria (Rúben Simões) chega ao local e pergunta o que aconteceu ao pai. Ao olhar para o cenário do crime, recorda o que se passou anteriormente em casa de Francisca (Matilde Reymão).
Perante a preocupação de todos, Felícia garante que Pedro (Albano Jerónimo) vai ficar bem.