«O silêncio não protege as vítimas.»: Teresa Tavares lança grito de alerta e expõe realidade dura

  • Há 1h e 21min
Inspirada pela série O Arquiteto, Teresa Tavares deixou um alerta poderoso sobre a violência contra as mulheres e recordou o apoio gratuito e confidencial prestado pela APAV.

Teresa Tavares, atriz portuguesa reconhecida pela sua versatilidade no teatro, cinema e televisão e que deu vida a Vitória na novela Cacau, voltou a destacar-se ao protagonizar a série da TVI "O Arquiteto".  A história, que decorre em Portugal, aborda um tema sensível: a gravação de vídeos íntimos de mulheres sem o seu consentimento. Na série, Teresa Tavares dá vida a Carolina Barbosa, amante do arquiteto, que se vê confrontada com o choque de descobrir gravações suas feitas sem autorização.

Veja aqui um dos momentos mais emocionantes da série quando Carolina descobre as gravações:

O papel trouxe à atriz a oportunidade de abordar questões centrais como a violência física e psicológica exercida contra as mulheres.

Numa publicação feita no Instagram, Teresa reforçou essa mensagem, com palavras fortes e diretas: "Porque a vergonha tem de mudar de lado, nunca é demais repetir: O silêncio não protege as vítimas. Se é ou foi vítima de violência, saiba que a @apav_online presta apoio gratuito, confidencial e especializado. Ligue 116 006".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As imagens partilhadas pela atriz foram retiradas da série "O Arquiteto", em exibição na TVI e disponível também na Prime Video Portugal. A publicação recebeu de imediato várias reações de apoio, incluindo mensagens de figuras públicas. Entre elas, destacam-se o ator Pedro Hossi, que comentou “Estão todos de parabéns ❤️”, o cantor e bailarino Cifrão, que aplaudiu com um “👏👏”, e ainda a atriz Ana Sofia, que escreveu “❤️❤️❤️❤️❤️”.

Com esta intervenção, Teresa Tavares não só reforça a relevância da ficção na sensibilização para temas sociais urgentes, como também sublinha que é essencial dar voz às vítimas e quebrar o silêncio que tantas vezes protege os agressores.

Veja aqui uma das entrevistas mais emocionantes da atriz: 

