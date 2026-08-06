Vem aí o impensável em «Terra Forte»: António escolhe Débora e enfrenta as filhas

Em «Terra Forte», António (João Catarré) e Débora (Elisa Volpatto) percebem finalmente que a tentativa de esconder o passado e criar a versão de que apenas se conheceram em Florianópolis só veio piorar tudo. Perante a desilusão e a revolta das filhas de António, os dois reconhecem que têm agora de enfrentar as consequências das mentiras.

Débora sente-se cada vez mais pressionada e admite que talvez o melhor seja afastar-se. Acredita que a relação está a causar demasiado sofrimento a António e não quer ser responsável por aprofundar o conflito entre ele e as filhas.

Mas António não está disposto a deixá-la partir. Surpreendido com a hipótese de Débora o abandonar, o chef é perentório: pede-lhe que nunca mais pense em terminar a relação por causa das filhas e garante que é com ela que quer ficar.

Num momento carregado de emoção, António reafirma os seus sentimentos e deixa claro que ama Débora. Para ele, a relação não pode ser condenada pelos erros que cometeram nem pela resistência da família.

Reconfortada com as palavras de António, Débora começa, porém, a pensar numa forma de provar que o envolvimento entre os dois só aconteceu recentemente. Determinada a encontrar uma solução que os ajude a recuperar a confiança da família, faz uma chamada inesperada para Rambo (Patrick Orlando).

Será que Rambo terá a resposta de que Débora precisa — ou a tentativa de corrigir a mentira vai criar novos problemas para o casal?