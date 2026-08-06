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Vem aí reviravolta em «Terra Forte» - Sem aliados: Flor descobre que Rosa Maria e Álvaro estão do lado de Sammy

  • TVI Novelas
  • 6 ago, 11:01
Vem aí reviravolta em «Terra Forte» - Sem aliados: Flor descobre que Rosa Maria e Álvaro estão do lado de Sammy - TVI

Flor vê-se novamente sem aliados.

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Flor (Benedita Pereira) vai sofrer um duro golpe em «Terra Forte» quando perceber que Rosa Maria (Custódia Gallego) não está do seu lado na separação de Sammy (José Fidalgo). Tudo começa quando Sammy decide contar aos jovens da família que o casamento chegou ao fim, sem esperar por Flor

A protagonista fica furiosa por o marido ter feito o anúncio sem ela, mas Sammy não recua. O empresário assume que já não é feliz no casamento e recorda-lhe que foi Flor quem tomou a decisão de se separar. 

A discussão intensifica-se quando surge a inevitável questão: quem vai abandonar a casa? Flor tenta evitar responder, mas Sammy é frio e direto, convencido de que ela continua presa a António (João Catarré) e de que, por isso, deve ser ela a sair da mansão. 

O verdadeiro choque chega quando Rosa Maria e Álvaro (José Wallenstein) concordam com Sammy. Flor percebe, então, que até a própria mãe considera que deve ser ela a abandonar a casa, ficando sem chão perante a posição da família. 

A decisão deixa Flor isolada e abre um novo capítulo de tensão entre ela e Sammy. A exigência de Sammy para que Flor abandone a casa acontece depois de ela ter proposto a separação, e o confronto entre os dois promete ser explosivo.

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