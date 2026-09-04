A nova imagem está a dar que falar: atriz da TVI surpreende com transformação radical

A apresentação da nova grelha da TVI ficou marcada por vários momentos de destaque, mas houve um em particular que não passou despercebida. Camy Ribau, conhecida do público pelo papel de Dani em “Terra Forte”, surgiu no evento com uma imagem completamente renovada e acabou por captar muitas atenções.

A atriz apareceu com o cabelo curto e louro, uma mudança significativa em relação ao visual a que habituou os telespectadores. A completar o look, escolheu ainda óculos de grandes dimensões, que reforçaram o estilo sofisticado e moderno apresentado na passadeira do evento.

A nova imagem gerou comentários e muitos destacaram o facto de a jovem atriz parecer quase irreconhecível. A mudança surge numa fase em que Camy Ribau continua a afirmar-se como uma das jovens promessas da ficção nacional, consolidando a sua presença junto do público.

Atualmente, a atriz integra o elenco de "Terra Forte", uma das novelas da TVI, onde interpreta Dani, a irmã de Dudu.