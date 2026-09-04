Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte

A nova imagem está a dar que falar: atriz da TVI surpreende com transformação radical

  • TVI Novelas
  • Hoje às 12:15
A nova imagem está a dar que falar: atriz da TVI surpreende com transformação radical - TVI

Sabe quem é?

7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

 

A apresentação da nova grelha da TVI ficou marcada por vários momentos de destaque, mas houve um em particular que não passou despercebida. Camy Ribau, conhecida do público pelo papel de Dani em “Terra Forte”, surgiu no evento com uma imagem completamente renovada e acabou por captar muitas atenções.

A atriz apareceu com o cabelo curto e louro, uma mudança significativa em relação ao visual a que habituou os telespectadores. A completar o look, escolheu ainda óculos de grandes dimensões, que reforçaram o estilo sofisticado e moderno apresentado na passadeira do evento.

A nova imagem gerou comentários e muitos destacaram o facto de a jovem atriz parecer quase irreconhecível. A mudança surge numa fase em que Camy Ribau continua a afirmar-se como uma das jovens promessas da ficção nacional, consolidando a sua presença junto do público.

Atualmente, a atriz integra o elenco de "Terra Forte", uma das novelas da TVI, onde interpreta Dani, a irmã de Dudu.

Relacionados

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima ameaça Dani e coloca a filha perante uma decisão difícil

Vem aí «Terra Forte»: Dani descobre toda a verdade sobre Maria de Fátima e não esconde a revolta

Vem aí «Terra Forte»: Dudu e Rosinha desaparecem da mansão e Maria de Fátima é descoberta por Dani

Vem aí em «Terra Forte»: Dani afasta Caio e toma uma decisão

Vem aí em «Terra Forte»: Dani não resiste e acaba nos braços de Caio

Terra Forte

Terra Forte: Delfina quebra o silêncio tenta explicar o imperdoável

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Babi apresenta aliado inesperado e deixa Vivi em choque

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Rosinha aceita fugir com Dudu e já há um plano

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Rosa Maria suspeita que Manuel possa ter cometido um crime grave

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: O passado bate à porta: Sónia descobre finalmente quem é a sua verdadeira família

Terra Forte
Ontem

Vem aí «Terra Forte»: Susette emociona-se com carta deixada por Delfina

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Matilde Reymão faz dedicatória a pessoa especial: "Adoro-te, para sempre"

A Madrasta
Hoje
1

“Uma choradeira”: Inês Herédia emociona-se e abre o coração sobre os filhos

A Madrasta
Ontem
2

Morreu um dos rostos mais respeitados das novelas brasileiras. Público português recorda-o de “Rainha da Sucata” e “Ouro Verde”

qua, 2 set
3

Poucos a reconheceriam nesta fotografia. É filha de uma conhecida cara da televisão e hoje é uma das atrizes mais famosas de Portugal

Ontem
4

Uma história de amor incondicional está prestes a começar: “Coração de Mãe” estreia a 7 de setembro na TVI

Coração De Mãe
seg, 31 ago
5

Vem aí «Terra Forte»: Susette emociona-se com carta deixada por Delfina

Terra Forte
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Uma história de amor incondicional está prestes a começar: “Coração de Mãe” estreia a 7 de setembro na TVI

Coração De Mãe
seg, 31 ago

Vestido branco, saia rodada e muitos olhares: Matilde Reymão faz lembrar Marilyn Monroe

Hoje

Treze anos depois, Joana Solnado regressa às novelas da TVI: “É uma honra enorme estar a dar voz a tantas mulheres”

Hoje

Terra Forte: O passado bate à porta: Sónia descobre finalmente quem é a sua verdadeira família

Terra Forte
Ontem

Matilde Reymão faz dedicatória a pessoa especial: "Adoro-te, para sempre"

A Madrasta
Hoje

A Madrasta: Pedro surpreende Diana com um anel de noivado

A Madrasta
Ontem
FORA DO ECRÃ

Inês Aguiar partilha imagens inéditas e a fotografia com Gyökeres está a dar que falar

Hoje

A nova imagem está a dar que falar: atriz da TVI surpreende com transformação radical

Terra Forte
Hoje

Vestido branco, saia rodada e muitos olhares: Matilde Reymão faz lembrar Marilyn Monroe

Hoje

Treze anos depois, Joana Solnado regressa às novelas da TVI: “É uma honra enorme estar a dar voz a tantas mulheres”

Coração De Mãe
Hoje

Matilde Reymão faz dedicatória a pessoa especial: "Adoro-te, para sempre"

A Madrasta
Hoje

Há alguém muito especial na vida de Daniela Melchior e ela não esconde: «Melhor de todos»

Hoje
Mais Fora do Ecrã