Vem aí em «Terra Forte»: Carla esquece a vingança e fica rendida a um homem misterioso

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima ultrapassa os limites e Susette ameaça-a

Vem aí em «Terra Forte»: Débora está disposta a fazer mal a Sammy para mantê-lo longe da verdade

Em «Terra Forte», Carla (Marina Albuquerque) decide finalmente deixar para trás a ideia de se vingar de José (Paulo Calatré) e de Glória (Maria João Pinho). Quando tudo parece perdido, a empresária é surpreendida pela chegada de um arquiteto responsável pela proposta da nova loja da Ostraderm em São Paulo. O desconhecido deixa todos impressionados e devolve o sorriso a Carla, que volta a mostrar entusiasmo pela vida.