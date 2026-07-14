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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Carla esquece a vingança e fica rendida a um homem misterioso

  • TVI Novelas
  • Há 54 min
Vem aí em «Terra Forte»: Carla esquece a vingança e fica rendida a um homem misterioso - TVI

O desconhecido deixa todos impressionados

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Em «Terra Forte», Carla (Marina Albuquerque) decide finalmente deixar para trás a ideia de se vingar de José (Paulo Calatré) e de Glória (Maria João Pinho). Quando tudo parece perdido, a empresária é surpreendida pela chegada de um arquiteto responsável pela proposta da nova loja da Ostraderm em São Paulo. O desconhecido deixa todos impressionados e devolve o sorriso a Carla, que volta a mostrar entusiasmo pela vida.

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