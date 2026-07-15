Quando surge a possibilidade alguém ser compatível para ajudar no transplante de Dudu (Tomás Taborda), Rosinha (Francisca Salgado) acredita finalmente ter encontrado uma esperança. No entanto, tudo muda quando Babi (Melissa Matos) admite que só aceita avançar mediante uma compensação financeira. A proposta deixa Rosinha em choque e provoca uma onda de revolta entre todos os que acompanham a luta pela recuperação do jovem.
Vem aí em «Terra Forte»: Babi choca todos ao exigir dinheiro para salvar Dudu
- TVI Novelas
- Hoje às 15:58