Terra Forte

Exclusivo estreia «Terra Forte»: Revelamos como começa o primeiro episódio

  • TVI Novelas
  • Hoje às 14:12
Exclusivo estreia «Terra Forte»: Revelamos como começa o primeiro episódio - TVI

É já esta segunda-feira, 20 de outubro, que estreia a nova novela da TVI.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Terra Forte», estamos em 1992, Florianópolis, e Flor (Benedita Pereira) está a brincar com crianças na rua quando Manuel (António Capelo) chega do trabalho e oferece-lhe uma matrioska. Manuel diz à filha que aquela boneca é a representação das várias gerações da família deles, referindo estar prestes a conseguir mudar o curso da vida deles.

Manuel chega a uma casa luxuosa e estende uma pasta a Álvaro (José Wallenstein), que fica em choque por Manuel lhe dizer que aproveitou a maneira leviana como ele encara os negócios para passar todos os bens deles para si, indo pagar por todos aqueles anos em que o explorou. Álvaro defende-se que foi ele quem o ajudou quando veio dos Açores, mas Manuel ignora-o. Sammy (José Fidalgo) fica a chorar após Manuel lhe tirar a matrioska que tinha oferecido a Flor e Álvaro promete ao filho ir recuperar tudo o que perderam.

Relacionados

«Terra Forte»: Benedita Pereira, João Catarré, Rita Pereira e José Fidalgo... Quem é quem?

«Terra Forte» estreia dia 20 de outubro: veja em primeira-mão os bastidores da nova novela da TVI

Terra Forte

«Terra Forte»: Maria de Fátima assume o lugar de Flor que é dada como morta

Terra Forte
Hoje

«Terra Forte»: A história de amor de Flor e Sammy vai mexer com a vida de muitos

Terra Forte
Ontem

«Terra Forte»: A personagem de João Catarré corre o risco de perder o amor da sua vida

Terra Forte
Ontem

«Só estou a sobreviver»: Rita Pereira enfrenta dias duros e este é o motivo

Terra Forte
qui, 16 out

«Terra Forte»: Sammy, a personagem de José Fidalgo, vive um grande dilema na sua vida

Terra Forte
qui, 16 out

Terra forte - Estreia a 20 de outubro

Terra Forte
qua, 15 out
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Rosa Bela partilha história comovente: «Foi encontrado magrinho, ao abandono...»

Ontem
1

Casamento de Rosa Bela e Carlos Areia contou com uma convidada de peso, que teve um papel importante

seg, 28 jul
2

«Tive que parar, procurar ajuda»: Atriz de renome quebra o silêncio sobre ansiedade e deixa seguidores arrepiados

qui, 16 out
3

Marta Fernandes

qui, 16 out
4

Exclusivo «A Protegida»: JD conta a verdade a Mariana sobre os seus pais

A Protegida
Hoje
5

Exclusivo bombástico «A Fazenda»: Eis o final impressionante de Eva e Talu

A Fazenda
dom, 12 out
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Último episódio de «A Fazenda»: Como será o final de Eva, Talu, Joel, Gaspar, Leonor, Júlia e Mafalda?

A Fazenda
Ontem

«Terra Forte»: A história de amor de Flor e Sammy vai mexer com a vida de muitos

Terra Forte
Ontem

Aponte na agenda: dia 20 de outubro, estreia «Terra Forte» e é o último episódio de «A Fazenda»

A Fazenda
ter, 14 out

Inês Aguiar vive momento de cumplicidade com alguém bem especial. E, já é assunto

A Fazenda
qui, 16 out

Rosa Bela partilha história comovente: «Foi encontrado magrinho, ao abandono...»

Ontem

Últimos episódios A Fazenda: Alba parte em lágrimas ao decidir que encerrou a sua história com Duarte

A Fazenda
Ontem
FORA DO ECRÃ

Marta Melro partilha desabafo emotivo: «Olhei para o espelho de manhã e senti-me feiae»

Hoje

Sara Prata revela a nova 'febre' que conquistou a filha: «A paixão é real»

Ontem

Rosa Bela partilha história comovente: «Foi encontrado magrinho, ao abandono...»

Ontem

«Tive que parar, procurar ajuda»: Atriz de renome quebra o silêncio sobre ansiedade e deixa seguidores arrepiados

qui, 16 out

«Pára de crescer, meu pequenino»: Pedro Bianchi Prata comove fãs com vídeo viral do filho

qui, 16 out

Atriz famosa surge em vídeo 'atrevido' e deixa seguidores ao rubro

qui, 16 out
Mais Fora do Ecrã