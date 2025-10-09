«Terra Forte»: Benedita Pereira, João Catarré, Rita Pereira e José Fidalgo... Quem é quem?

Com estreia marcada para 20 de outubro, revelamos os papéis dos protagonistas.

«Terra Forte» tem estreia marcada para dia 20 de outubro, na sua TVI. Assinada por Maria João Costa e com um elenco de luxo, no qual se destacam Benedita PereiraJoão CatarréJosé Fidalgo, Rita Pereira, Custódia Gallego, José Wallenstein, Ricardo Carriço, Sofia Nicholson entre outros nomes bem conhecidos dos telespectadores, esta novela promete deixar tudo e todos colados ao ecrã.

O enredo da novela

Dada como morta no Brasil, Flor ressurge quase vinte anos depois nos Açores, trazendo uma revelação que pode mudar tudo: alguém tentou matá-la em alto-mar. Um encontro com Sammy, o amor da juventude, agora casado com a sua antiga melhor amiga, Maria de Fátima, obriga-a a regressar ao passado, que quase a destruiu, para descobrir a verdade.

Maria de Fátima, filha de uma empregada da casa, cresceu como irmã de Flor, mas esconde uma ambição sem limites. Após a “morte” de Flor, foi adotada pela sua família, casou com o noivo da amiga e assumiu o império “Açoreana” — a maior frota pesqueira do país — com a ajuda do patriarca Manuel Terra Forte. Para chegar ao topo, eliminou a própria mãe e tentou matar Flor.

Flor parte para Florianópolis, onde a verdade a espera. Maria de Fátima, que agora é membro oficial da família Terra Forte, reina intocável ao lado de Cobra — seu cúmplice, amante e atual procurador federal. Flor, por outro lado, agora casada e mãe de duas filhas, também guarda um segredo: que a sua filha mais velha é fruto da relação com Sammy. Mas ela não sabe em quem confiar, nem mesmo nele, depois de descobrir que foi seduzida por Sammy a mando do pai dele, como parte de uma vingança antiga.

Entre segredos, alianças perigosas e traições familiares, Flor precisará enfrentar os fantasmas do passado para decidir entre o amor, a justiça e a verdade. Porque algumas histórias não terminam com a morte — elas apenas recomeçam.

Quem é quem?

FLOR - Benedita Pereira

Nasceu em Florianópolis, no seio de uma família açoriana ligada à indústria pesqueira. Tinha tudo para ter um futuro promissor, quando, numa noite fatídica, um acidente a bordo de um cruzeiro a faz desaparecer em alto-mar. Dada como morta no Brasil, Flor sobreviveu e recomeçou a sua vida nas Flores, onde casou e teve duas filhas.

Quando a sua mãe e o ex-noivo descobrem que ela está viva, Flor vê-se obrigada a enfrentar o passado - não só descobrindo que o acidente que sofreu pode não ter sido obra do acaso, como, na sua ausência, a sua irmã adotiva ter tomado tudo o que lhe pertencia: ficou à frente da empresa do pai e casou com o grande amor da sua vida

ANTÓNIO - João Catarré

Homem simples, pescador de profissão. Bondoso e sempre disposto a ajudar, podemos dizer que António tem o coração maior que o mar. Resgatou Flor em pleno oceano e a partir daí tornou-se o seu maior apoio. Sempre incentivou Flor a ser honesta com as filhas e a contar-lhes a verdade sobre o seu passado. No entanto, as boas intenções de António acabam por ter um efeito inesperado e quando Sammy chega à ilha, ele vê-se perante o risco de perder a mulher que ama.

MARIA DE FÁTIMA - Rita Pereira

Filha de Adelaide, antiga empregada dos Terra Forte. Tendo uma origem humilde, sempre se sentiu à margem da família, o que só alimentou o seu complexo de inferioridade e inveja em relação a Flor. Para contornar isso, tornou-se manipuladora e mestre na arte de mentir, conseguindo controlar Manuel e Rosa Maria a seu bel-prazer. Após a morte de Flor, é adotada por eles e assume o controle da empresa de pesca da família. Mas agora que a “irmã” aparece, será que a posição que conseguiu conquistar está em risco?

SAMMY - José Fidalgo

Em criança, a sua vida muda drasticamente quando o seu pai é enganado por um funcionário, que lhe rouba a empresa e o deixa na ruína. Marcado por este trauma, já adulto, embarca num plano do pai para se aproximar de Flor, filha do seu arquirrival, com o objetivo de recuperar tudo o que perderam. Mas, contra todas as expectativas, acaba por se apaixonar por ela. Quando Flor desaparece no mar, vê o seu mundo desabar. Sem chão, acaba por reconstruir a vida ao lado de Maria de Fátima, com quem casa e tem filhos. Mas ao descobrir que Flor afinal não morreu, percebe que o seu coração sempre lhe pertenceu. Agora, terá de escolher entre a vida que construiu e o amor que nunca conseguiu esquecer.

 

