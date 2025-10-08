«Terra Forte» estreia brevemente: veja em primeira-mão os bastidores da nova novela da TVI

«Terra Forte» estreia brevemente: veja em primeira-mão os bastidores da nova novela da TVI

Um vídeo que revela o ambiente, a energia e os protagonistas desta história que promete conquistar o público.

Enquanto cresce a expectativa pela estreia de “Terra Forte”, mostramos-lhe um pouco do que aconteceu atrás das câmaras na sessão fotográfica da nova novela da TVI. Um vídeo que revela o ambiente, a energia e os protagonistas desta história que promete conquistar o público.

“Terra Forte” é assinada por Maria João Costa e conta com um elenco de luxo, no qual se destacam Benedita Pereira, João Catarré, José Fidalgo, Rita Pereira, Custódia Gallego, José Wallenstein, Ricardo Carriço, Sofia Nicholson entre outros nomes bem conhecidos dos telespectadores.

“Terra Forte” — estreia brevemente na TVI.

