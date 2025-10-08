«Terra Forte» estreia brevemente: veja em primeira-mão os bastidores da nova novela da TVI

Terra Forte: as primeiras imagens da nova novela que junta Rita Pereira, João Catarré e Benedita Pereira

Exclusivo: fotos inéditas de “Terra Forte”, a nova aposta da TVI, que está a ser gravada num destino de sonho

Enquanto cresce a expectativa pela estreia de “Terra Forte”, mostramos-lhe um pouco do que aconteceu atrás das câmaras na sessão fotográfica da nova novela da TVI. Um vídeo que revela o ambiente, a energia e os protagonistas desta história que promete conquistar o público.

“Terra Forte” é assinada por Maria João Costa e conta com um elenco de luxo, no qual se destacam Benedita Pereira, João Catarré, José Fidalgo, Rita Pereira, Custódia Gallego, José Wallenstein, Ricardo Carriço, Sofia Nicholson entre outros nomes bem conhecidos dos telespectadores.

“Terra Forte” — estreia brevemente na TVI.