«Terra Forte»: Sammy, a personagem de José Fidalgo, vive um grande dilema na sua vida

Contamos-lhe tudo.

Sammy (José Fidalgo), em criança, a sua vida muda drasticamente quando o pai é enganado por um funcionário, que lhe roubou a empresa e deixou-o na ruína. Marcado por este trauma, já adulto, embarca num plano do pai para se aproximar de Flor (Benedita Pereira), filha do seu arquirrival, com o objetivo de recuperar tudo o que perderam. Mas, contra todas as expectativas, acaba por se apaixonar por ela.

Quando Flor desaparece no mar, o seu mundo desaba. Sem chão, reconstrói a vida ao lado de Maria de Fátima (Rita Pereira), com quem casa e tem filhos.

No entanto, ao descobrir que Flor afinal está viva, percebe que o seu coração sempre lhe pertenceu. Agora, terá de escolher entre a vida que construiu e o amor que nunca conseguiu esquecer.

«Terra Forte» tem estreia marcada para dia 20 de outubro, na sua TVI. Assinada por Maria João Costa e com um elenco de luxo, no qual se destacam Benedita PereiraJoão CatarréJosé Fidalgo, Rita PereiraCustódia Gallego, José Wallenstein, Ricardo Carriço, Sofia Nicholson entre outros nomes bem conhecidos dos telespectadores, esta novela promete deixar tudo e todos colados ao ecrã.

