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Exclusivo «Terra Forte»: Flor quer reconquistar António?

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  • Há 35 min
Exclusivo «Terra Forte»: Flor quer reconquistar António? - TVI

Flor vai ao bar provocar Débora

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Flor (Benedita Pereira) convida Leumi (Cassiano Carneiro) para almoçar no Caluma. Leumi aceita o convite, mas estranha quando Flor admite que quer enfrentar Débora e fazer com que António (João Catarré) perceba o impacto que as suas escolhas tiveram nas filhas.

Leumi (Cassiano Carneiro) pergunta a Flor (Benedita Pereira) se ela ainda sente algo por António (João Catarré). A resposta deixa-o surpreendido: Flor assume que sente saudades dele e confessa que foi incapaz de escolher entre António e Sammy (José Fidalgo), acabando por magoar ambos.

Enquanto isso, Mané (Simão Fumega) percebe que algo está prestes a acontecer ao ver Flor (Benedita Pereira) e Leumi (Cassiano Carneiro) entrarem no restaurante. A situação torna-se ainda mais delicada quando Débora descobre que eles estão no Caluma.

Flor (Benedita Pereira) abre o coração a Leumi (Cassiano Carneiro) e revela que quer reconquistar António (João Catarré). Apesar de reconhecer que a tarefa será difícil, garante que está disposta a lutar por aquilo que sente.

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Pouco depois, Débora surge junto da mesa e faz questão de provocar Flor (Benedita Pereira). Com um sorriso desafiante, mostra-se confiante de que Rosinha (Francisca Salgado) e Magui (Matilde Serrasqueiro) acabarão por aceitar a sua relação com António (João Catarré).

A conversa aquece quando Débora insinua que foi graças a ela que António (João Catarré) encontrou a sua verdadeira vocação e poderá tornar-se um cozinheiro de sucesso. Indignado com a atitude dela, Leumi (Cassiano Carneiro) promete a Flor (Benedita Pereira) que fará tudo para a ajudar a recuperar António.

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