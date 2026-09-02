Vem aí «Terra Forte»: Débora está grávida e Rosa Maria não quer que Flor saiba
- TVI Novelas
- Há 3h e 45min
Rosa Maria tenta afastar a filha de António
Em «Terra Forte», a suspeita de que Débora (Elisa Volpatto) está grávida espalha-se rapidamente. Depois de José (Paulo Calatré) levantar a hipótese, Glória (Maria João Pinho) acaba por confirmar a informação a Rosa Maria (Custódia Gallego).
Dividida entre a promessa que fez a Débora e o impacto que a notícia poderá ter na vida de António (João Catarré), Glória pede ajuda a Rosa Maria para afastar Flor (Benedita Pereira) de António sem revelar o verdadeiro motivo.