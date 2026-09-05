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Terra Forte

Vem aí «Terra Forte»: Rosa Maria aceita tentar afastar Flor de António

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:00
Vem aí «Terra Forte»: Rosa Maria aceita tentar afastar Flor de António - TVI

Rosa Maria não tem outr hipótese

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Em «Terra Forte», Glória vê-se obrigada a tomar uma decisão difícil depois de descobrir que Débora (Elisa Volpatto) está grávida. Sem que António (João Catarré) saiba da novidade, Glória procura Rosa Maria (Custódia Gallego) e faz-lhe um pedido inesperado.

Determinada a evitar que António se reaproxime de Flor (Benedita Pereira), Glória pede a Rosa Maria que convença a filha a desistir dele, mas sem revelar o verdadeiro motivo. Apesar de aceitar ajudar, Rosa Maria percebe rapidamente que a missão será tudo menos simples.

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