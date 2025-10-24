Terra Forte

Já ouviu a música do genérico de «Terra Forte»? Os atores ficaram muitos surpreendidos

  • TVI Novelas
  • Hoje às 11:23
Já ouviu a música do genérico de «Terra Forte»? Os atores ficaram muitos surpreendidos - TVI

Mostramos-lhe as reações e damos a conhecer o tema musical.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Os atores da novela “Terra Forte” foram surpreendidos com a apresentação do genérico e não esconderam a emoção ao ouvir, pela primeira vez, a música que acompanha, desde segunda-feira, as noites dos telespectadores.

A canção escolhida foi “Quem de Nós Dois”, um tema interpretado por Paulo Gonzo e Ana Carolina, cuja letra reflete intensamente os sentimentos e dilemas vividos pelas personagens da trama.

No vídeo que partilhamos consigo, é possível ver as reações genuínas do elenco, entre sorrisos e emoções, enquanto a melodia ecoa e dá vida à história que promete conquistar o público.

Mas, já reparou nas imagens do genérico? Para além das belissímas paisagens entre Açores e Brasil, pode ver-se parte de algumas cenas que ainda não foram vistas. Nomeadamente, Rosinha e Dudu a beijarem-se.

“Terra Forte” estreou esta segunda-feira e promete prender os espectadores com uma narrativa de paixão, força e recomeços.

Relacionados

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy encontra Flor mesmo à frente dos seus olhos

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi é traída pela própria família

«Terra Forte»: Anos após a tentarem matar, Flor volta para recuperar o que perdeu e fazer justiça

«Terra Forte»: Maria de Fátima assume o lugar de Flor que é dada como morta

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria não queria adotar Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria faz uma revelação estrondosa sobre o passado de Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: António e Flor estão envolvidos num confronto doloroso com o passado

Terra Forte
Hoje

Terra Forte: Sammy vê Flor ao fim de quase 20 anos

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: «Se for mesmo a minha Flor, eu tenho de a encontrar»

Terra Forte
Ontem

Rosa Maria fica em pânico com revelação de Sammy: «Que brincadeira de mau gosto é esta?»

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Morreu atriz famosa aos 49 anos: «Desaparecimento, inesperado e prematuro»

Hoje
1

É considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal e está a alcançar sucesso além fronteiras

A Fazenda
Ontem
2

Reconhece esta atriz? É uma das mulheres mais bonitas de Portugal!

Quero é Viver
23 jan 2023
3

Vem aí em «Terra Forte»: O reencontro de Flor e a mãe, Rosa Maria, ao fim de 20 anos

Terra Forte
Ontem
4

Exclusivo «Terra Forte»: No velório de Flor, Maria de Fátima insinua que ela se suicidou

Terra Forte
ter, 21 out
5

«Que sofrimento!»: Sara Prata viveu minutos de aflição junto do seu companheiro

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: António e Flor estão envolvidos num confronto doloroso com o passado

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Laura faz um sério pedido a JD

A Protegida
Hoje

«Que sofrimento!»: Sara Prata viveu minutos de aflição junto do seu companheiro

Ontem

Fãs ficam eufóricos com coincidência entre “Morangos com Açúcar” e “Terra Forte”: «Que nostálgia»

Terra Forte
Ontem

«O meu 'filho' e a minha 'sobrinha'...»: A descoberta que deixou Rita Pereira completamente rendida

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria faz uma revelação estrondosa sobre o passado de Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Está revelado o segredo de Cristina Ferreira para ter energia do início ao fim do dia

Hoje

Secret Story: José Raposo e os filhos imitam Vera e momento torna-se viral

Hoje

Morreu atriz famosa aos 49 anos: «Desaparecimento, inesperado e prematuro»

Hoje

«Passei por várias emoções»: Marta Andrino vive experiência sensorial ao lado de apresentadora famosa

Festa é Festa
Ontem

«Ainda estou a processar»: A noite que Jessica Athayde não consegue esquecer

Ontem

«O meu 'filho' e a minha 'sobrinha'...»: A descoberta que deixou Rita Pereira completamente rendida

Terra Forte
Ontem
Mais Fora do Ecrã