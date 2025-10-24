Já ouviu a música do genérico de «Terra Forte»? Os atores ficaram muitos surpreendidos

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy e Flor abraçam-se ao fim de 20 anos

Exclusivo «Terra Forte»: Antes de morrer, Flor acabou o noivado com Sammy

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre que Flor está viva

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima despede Vivi e faz-lhe graves acusações

«Terra Forte»: Todos falam na cena da baleia e nós mostramos em primeira-mão

Os atores da novela “Terra Forte” foram surpreendidos com a apresentação do genérico e não esconderam a emoção ao ouvir, pela primeira vez, a música que acompanha, desde segunda-feira, as noites dos telespectadores.

A canção escolhida foi “Quem de Nós Dois”, um tema interpretado por Paulo Gonzo e Ana Carolina, cuja letra reflete intensamente os sentimentos e dilemas vividos pelas personagens da trama.

No vídeo que partilhamos consigo, é possível ver as reações genuínas do elenco, entre sorrisos e emoções, enquanto a melodia ecoa e dá vida à história que promete conquistar o público.

Mas, já reparou nas imagens do genérico? Para além das belissímas paisagens entre Açores e Brasil, pode ver-se parte de algumas cenas que ainda não foram vistas. Nomeadamente, Rosinha e Dudu a beijarem-se.

“Terra Forte” estreou esta segunda-feira e promete prender os espectadores com uma narrativa de paixão, força e recomeços.