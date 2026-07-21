Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima prepara plano que pode destruir os Terra Forte

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) avança com um plano arriscado para provar que Sónia (Mafalda Tavares) poderá ter direito a uma parte da fortuna dos Terra Forte. Convencida que encontrou o momento certo para a sua vingança, está disposta a sacrificar tudo e todos para atingir os seus objetivos. Para isso, pede a ajuda de Rambo, enquanto Sónia permanece sem imaginar o que está prestes a descobrir.