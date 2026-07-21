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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima prepara plano que pode destruir os Terra Forte

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 39min
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima prepara plano que pode destruir os Terra Forte - TVI

Plano de vingança pode destruir uma família

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Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) avança com um plano arriscado para provar que Sónia (Mafalda Tavares) poderá ter direito a uma parte da fortuna dos Terra Forte. Convencida que encontrou o momento certo para a sua vingança, está disposta a sacrificar tudo e todos para atingir os seus objetivos. Para isso, pede a ajuda de Rambo, enquanto Sónia permanece sem imaginar o que está prestes a descobrir.

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