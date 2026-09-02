Vem aí «Terra Forte»: Sónia pertence à família Terra Forte?

Em «Terra Forte»,um dos maiores segredos está prestes a ser descoberto. Rambo (Patrick Orlando) entrega a Maria de Fátima (Rita Pereira) uma prova que confirma que Sónia (Mafalda Tavares) faz parte da família Terra Forte.

A revelação poderá mudar várias relações e interesses em jogo, sobretudo numa altura em que Sónia continua dividida entre os sentimentos por Moreira e os conflitos familiares.