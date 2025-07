Depois do Brasil, elenco de «Terra Forte» grava nos Açores

Terra Forte: as primeiras imagens da nova novela que junta Rita Pereira, João Catarré e Benedita Pereira

Após as gravações realizadas no Brasil, agora é a vez dos Açores receberem alguns dos elementos do elenco de "Terra Forte", a nova aposta de ficção da TVI.

Entre os dias 27 de julho e 1 de agosto, os atores vão gravar cenas em diversos pontos da Ilha das Flores, com destaque para a Fajã Grande (Lajes das Flores) e Santa Cruz das Flores.

A Ilha das Flores será o local onde vivem os personagens Flor (Benedita Pereira) e António (João Catarré), marcando o início da novela que promete conquistar os telespectadores com suas paisagens deslumbrantes e a narrativa envolvente.

Além de Benedita Pereira e João Catarré, estarão presentes nas gravações Custódia Gallego, Francisca Salgado, José Fidalgo, Matilde Serrasqueiro, Rita Pereira, Simão Fumega, Tomás Taborda e Vera Macedo, que integram um elenco de prestígio que eleva ainda mais as expectativas para a estreia da novela.

Com gravações em locais icónicos como o Brasil e os Açores, a TVI reforça a sua estratégia de oferecer ficção nacional com conteúdos originais e de alta qualidade.

A estreia de "Terra Forte" está prevista para o último trimestre de 2025.