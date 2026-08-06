Vem aí em «Terra Forte»: O ciúme que consome Maria de Fátima ao ver Rosinha aproximar-se de Sammy

Maria de Fátima (Rita Pereira) não vai gostar nada do momento de aproximação entre Sammy (José Fidalgo) e Rosinha (Francisca Salgado) nos próximos episódios de «Terra Forte». Depois de ir acertar contas com António (João Catarré) pelas mentiras sobre Débora (Elisa Volpatto), Rosinha acaba por ter uma conversa decisiva com Sammy.

Apesar de reconhecer que António esteve escondido de um criminoso, a jovem considera imperdoável que ele não tenha encontrado uma forma de avisar a família de que estava vivo. Para Rosinha, não havia justificação para os deixar sofrer durante três anos, acreditando que ele tinha morrido.

Mas é a relação com Sammy que sofre uma viragem emocionante. Rosinha pede-lhe desculpa por ter ignorado o apoio que ele lhe deu e admite saber que o empresário tem feito de tudo para recuperar o tempo que perderam.

Comovida, a jovem promete esforçar-se para começar a vê-lo como o seu verdadeiro pai. Sammy não consegue conter as lágrimas perante as palavras da filha, num momento que deixa Maria de Fátima tomada pela raiva.

A vilã presencia a cena e percebe que a ligação entre Sammy e Rosinha está cada vez mais forte. Será que Maria de Fátima vai tentar destruir esta aproximação? A relação entre os dois já foi motivo de conflito e Maria de Fátima chegou a reagir agressivamente à confirmação de que Rosinha é filha de Sammy.