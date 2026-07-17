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Terra Forte

Exclusivo «Terra Forte»: Dudu tem medo de morrer

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 41min
Exclusivo «Terra Forte»: Dudu tem medo de morrer - TVI

Dudi chora e Maria de Fátima consola-o

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Em «Terra Forte», Rosinha (Francisca Salgado) despede-se de Dudu (Tomás Taborda) para ir ao velório. Rosinha admite a Dudu ser um pouco estranho que Carmen se preocupe tanto com ele. Dudu sorri, relativizando a situação.

Dudu diz a Maria de Fátima (Rita Pereira) que gostava de ter a fé dela para deixar de sentir todo aquele medo de morrer e acreditar que vai sobreviver. Maria de Fátima responde que tudo acontece por um motivo e que o importante é conseguirem perceber qual é esse motivo. Convencida de que a fé pode ajudá-lo, garante que lhe pode ensinar a acreditar em Deus.

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