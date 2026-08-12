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Reviravolta em «Terra Forte»: livre de Flor, Sammy não perde tempo e mergulha numa noite de loucura com outra

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 14min
Reviravolta em «Terra Forte»: livre de Flor, Sammy não perde tempo e mergulha numa noite de loucura com outra - TVI

Sammy não perde tempo após a separação.

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Susette aproxima-se de Sammy

Em «Terra Forte», Susette (Inês Faria) vai aproveitar a fragilidade emocional de Sammy (José Fidalgo) para se aproximar do patrão. Depois de uma conversa em que ambos admitem não estar felizes nas respetivas relações, Maria de Fátima (Rita Pereira) incentiva Susette a avançar.

Tudo acontece durante o velório de Armando (Ricardo Carriço). Enquanto Luzilei abraça Vivi (Sofia Nicholson), que começa a pensar no futuro dos negócios do falecido, Álvaro (José Wallenstein) provoca Flor (Benedita Pereira) ao dizer-lhe que Sammy parece ter gostado muito de Débora (Elisa Volpatto). O comentário deixa a empresária desconfortável, sobretudo quando Álvaro também questiona a relação dela com António (João Catarré).

Percebendo que Flor não está bem, Sammy aconselha-a a ir embora. É nesse momento que Susette chega, completamente diferente, chamando a atenção de Delfina (Elsa Galvão) e despertando os ciúmes de Leumi (Cassiano Carneiro).

Uma noite inesperada

Ao ver Sammy sair, Susette decide segui-lo. O empresário confessa que precisa de descomprimir e revela-lhe que se separou de Flor. Susette finge surpresa, embora esteja claramente satisfeita com a notícia, e convida-o para irem beber qualquer coisa.

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A noite rapidamente ganha outro ritmo. Susette dança em cima de uma mesa, enquanto Sammy a avisa de que ainda vai acabar por cair. A previsão concretiza-se: ela perde o equilíbrio e cai nos braços dele, ficando a olhá-lo completamente rendida.

Sammy aceita depois o desafio para dançarem e, pela primeira vez em algum tempo, mostra-se verdadeiramente divertido. A proximidade entre os dois deixa Susette convencida de que o plano de Maria de Fátima pode resultar.

Um beijo que vale tudo

Quando decide que está na hora de terminar a noite, Sammy admite ter-se divertido muito e sugere que poderão repetir a saída. Susette, porém, não consegue lidar com os excessos e acaba por se sentir mal.

Mais tarde, Sammy regressa a casa a ampará-la. Antes de sair discretamente, garante-lhe que gostou muito de passar a noite com ela e dá-lhe um beijo no rosto. Para Sammy, o gesto parece ser apenas uma despedida carinhosa; para Susette, é a confirmação de que tem hipóteses reais de conquistar o patrão.

A empregada fica a sorrir, nas nuvens, enquanto começa a imaginar um futuro ao lado de Sammy. A estratégia de Maria de Fátima para aproximar os dois parece estar a dar os primeiros resultados.

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Flor é confrontada

No dia seguinte, Flor questiona Sammy por ele não ter dormido com ela. Fica surpreendida quando o marido afirma querer acelerar o processo de separação.

Sammy é direto: considera que deve ser Flor a abandonar a casa, uma vez que foi ela quem decidiu terminar o casamento. Acusa-a ainda de continuar presa às dúvidas sobre António — algo que, na sua opinião, ficou evidente com os ciúmes que demonstrou ao vê-lo ao lado de Débora.

Flor fica atónita com a posição do marido. Mas a tensão aumenta ainda mais quando Susette entra no quarto de Sammy e o observa, deslumbrada, em tronco nu. Ao ouvi-lo dizer que ele e Flor vão separar-se, finge surpresa, embora a notícia seja precisamente aquilo que esperava ouvir.

A noite de diversão pode ter terminado, mas Susette está agora mais determinada do que nunca a conquistar Sammy.

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