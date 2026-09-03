Vem aí «Terra Forte»: Susette emociona-se com carta deixada por Delfina
- TVI Novelas
- Hoje às 10:33
Carta faz Susette mudar de ideias
Em «Terra Forte», a morte de Guilhermina continua a provocar reações inesperadas. Apesar de inicialmente admitir que não estava muito abalada, Susette (Inês Faria) acaba por se emocionar ao ler uma carta escrita por Delfina (Elsa Galvão).
O momento leva-a a refletir sobre a importância da família e a aconselhar Sónia (Mafalda Tavares) a procurar uma solução pacífica antes de avançar para uma batalha judicial.