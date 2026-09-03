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Terra Forte

Vem aí «Terra Forte»: Susette emociona-se com carta deixada por Delfina

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:33
Vem aí «Terra Forte»: Susette emociona-se com carta deixada por Delfina - TVI

Carta faz Susette mudar de ideias

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Em «Terra Forte», a morte de Guilhermina continua a provocar reações inesperadas. Apesar de inicialmente admitir que não estava muito abalada, Susette (Inês Faria) acaba por se emocionar ao ler uma carta escrita por Delfina (Elsa Galvão).

O momento leva-a a refletir sobre a importância da família e a aconselhar Sónia (Mafalda Tavares) a procurar uma solução pacífica antes de avançar para uma batalha judicial.

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