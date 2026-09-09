Tudo muda em «Terra Forte»: fuga de Rosinha e Dudu expõe identidade de Maria de Fátima

Uma fuga às escondidas

Convencido de que tem cada vez menos hipóteses de encontrar um dador compatível, Dudu (Tomás Taborda) decide não ficar parado à espera do pior. O jovem combina fugir com Rosinha (Francisca Salgado) e os dois saem sorrateiramente da mansão, de mochilas às costas, rumo a uma viagem que querem viver sem a vigilância e a preocupação da família.

Dudu avisa Rosinha de que já há um táxi à espera no exterior, mas o desaparecimento não tarda a ser notado. Susette (Inês Faria) procura-o pela casa e, sem o encontrar, corre ao quarto de Sammy (José Fidalgo) para o alertar. O empresário reage de imediato e sai disparado à procura do filho. A situação torna-se ainda mais grave quando Susette lhe mostra as imagens de videovigilância: Dudu e Rosinha abandonaram a mansão com malas grandes, num claro indício de que tinham a fuga cuidadosamente preparada.

A preocupação de Sammy é justificada. Dudu acredita que pode não ter muito tempo de vida e quer aproveitar os dias que lhe restam ao lado de Rosinha. A jovem aceita acompanhá-lo, embora imponha uma condição essencial: viajarem apenas para locais onde existam hospitais por perto.

Dani guarda um segredo

Enquanto todos tentam perceber para onde foram os jovens, Dani (Camy Ribau) tenta esconder de Magui (Matilde Serrasqueiro) que sabe mais do que admite. Magui avisa-a de que, se Dudu morrer, poderá carregar remorsos para sempre — palavras que deixam Dani ainda mais vulnerável.

Maria de Fátima (Rita Pereira) ouve a conversa e decide pressionar a filha. Irritada, exige que Dani revele onde está Dudu e agarra-a, retirando-lhe os óculos para a encarar diretamente. É nesse instante que Dani fica paralisada: reconhece Carmen, a mulher disfarçada, como sendo a sua própria mãe.

A revelação acontece num momento particularmente perigoso. Maria de Fátima está desesperada por encontrar Dudu, porque acredita que Dani poderá ser compatível com ele e, por isso, representar a sua hipótese de sobrevivência. Apesar do choque, Dani não expõe a identidade da mãe quando Susette entra e surpreende Maria de Fátima a agarrá-la.

Sammy entra em pânico

Susette conclui que Dudu quis fugir e que Rosinha acabou por aceitar ir com ele. Recorda ainda que Carmen tinha apanhado os dois numa conversa suspeita na noite anterior, o que confirma que a saída não foi impulsiva.

Sammy decide envolver Flor (Benedita Pereira) e António (João Catarré) na procura, na esperança de que possam chegar a Rosinha e Dudu antes que a situação se agrave. Pede também a Eva (Margarida Serrano) que descubra qual o meio de transporte usado pelos jovens. A prioridade é localizá-los rapidamente, sobretudo porque Dudu desapareceu numa fase crítica da sua doença.

Acusação contra Dani

O drama familiar aumenta quando Dani procura Sammy para lhe falar sobre Carmen. Porém, Maria de Fátima antecipa-se e interrompe a filha, decidida a controlar a narrativa. Revela a Sammy que Dani sabia dos planos de fuga de Dudu e não fez nada para o impedir.

Sammy fica furioso com a filha, sem imaginar que Dani está dividida entre o medo pela segurança de Dudu, a culpa por ter mantido o segredo e a descoberta devastadora de que Carmen é Maria de Fátima. A fuga dos dois jovens passa, assim, a ser uma corrida contra o tempo — e pode acabar por expor todos os segredos que Maria de Fátima tem tentado esconder.