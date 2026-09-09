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Tudo muda em «Terra Forte»: fuga de Rosinha e Dudu expõe identidade de Maria de Fátima

  • Hoje às 15:45
Tudo muda em «Terra Forte»: fuga de Rosinha e Dudu expõe identidade de Maria de Fátima - TVI

Em «Terra Forte», Dudu (Tomás Taborda) e Rosinha (Francisca Salgado) desaparecem da mansão numa fuga planeada em segredo, deixando Sammy (José Fidalgo) em pânico. Mas a tentativa desesperada de Dudu de aproveitar os dias que acredita poderem ser os últimos desencadeia uma revelação explosiva: Dani reconhece que Carmen é, na verdade, a sua mãe, Maria de Fátima (Rita Pereira).

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Uma fuga às escondidas

Convencido de que tem cada vez menos hipóteses de encontrar um dador compatível, Dudu (Tomás Taborda) decide não ficar parado à espera do pior. O jovem combina fugir com Rosinha (Francisca Salgado) e os dois saem sorrateiramente da mansão, de mochilas às costas, rumo a uma viagem que querem viver sem a vigilância e a preocupação da família.

Dudu avisa Rosinha de que já há um táxi à espera no exterior, mas o desaparecimento não tarda a ser notado. Susette (Inês Faria) procura-o pela casa e, sem o encontrar, corre ao quarto de Sammy (José Fidalgo) para o alertar. O empresário reage de imediato e sai disparado à procura do filho. A situação torna-se ainda mais grave quando Susette lhe mostra as imagens de videovigilância: Dudu e Rosinha abandonaram a mansão com malas grandes, num claro indício de que tinham a fuga cuidadosamente preparada.

A preocupação de Sammy é justificada. Dudu acredita que pode não ter muito tempo de vida e quer aproveitar os dias que lhe restam ao lado de Rosinha. A jovem aceita acompanhá-lo, embora imponha uma condição essencial: viajarem apenas para locais onde existam hospitais por perto.

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Dani guarda um segredo

Enquanto todos tentam perceber para onde foram os jovens, Dani (Camy Ribau) tenta esconder de Magui (Matilde Serrasqueiro) que sabe mais do que admite. Magui avisa-a de que, se Dudu morrer, poderá carregar remorsos para sempre — palavras que deixam Dani ainda mais vulnerável.

Maria de Fátima (Rita Pereira) ouve a conversa e decide pressionar a filha. Irritada, exige que Dani revele onde está Dudu e agarra-a, retirando-lhe os óculos para a encarar diretamente. É nesse instante que Dani fica paralisada: reconhece Carmen, a mulher disfarçada, como sendo a sua própria mãe.

A revelação acontece num momento particularmente perigoso. Maria de Fátima está desesperada por encontrar Dudu, porque acredita que Dani poderá ser compatível com ele e, por isso, representar a sua hipótese de sobrevivência. Apesar do choque, Dani não expõe a identidade da mãe quando Susette entra e surpreende Maria de Fátima a agarrá-la.

Sammy entra em pânico

Susette conclui que Dudu quis fugir e que Rosinha acabou por aceitar ir com ele. Recorda ainda que Carmen tinha apanhado os dois numa conversa suspeita na noite anterior, o que confirma que a saída não foi impulsiva.

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Sammy decide envolver Flor (Benedita Pereira) e António (João Catarré) na procura, na esperança de que possam chegar a Rosinha e Dudu antes que a situação se agrave. Pede também a Eva (Margarida Serrano) que descubra qual o meio de transporte usado pelos jovens. A prioridade é localizá-los rapidamente, sobretudo porque Dudu desapareceu numa fase crítica da sua doença.

Acusação contra Dani

O drama familiar aumenta quando Dani procura Sammy para lhe falar sobre Carmen. Porém, Maria de Fátima antecipa-se e interrompe a filha, decidida a controlar a narrativa. Revela a Sammy que Dani sabia dos planos de fuga de Dudu e não fez nada para o impedir.

Sammy fica furioso com a filha, sem imaginar que Dani está dividida entre o medo pela segurança de Dudu, a culpa por ter mantido o segredo e a descoberta devastadora de que Carmen é Maria de Fátima. A fuga dos dois jovens passa, assim, a ser uma corrida contra o tempo — e pode acabar por expor todos os segredos que Maria de Fátima tem tentado esconder.

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