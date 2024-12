De chorar a rir! Tiago Aldeia e José Mata protagonizam mais um vídeo hilariante: «Nunca parem»

Amigos de longa data, Tiago Aldeia e José Mata habituaram os seguidores no Instagram a momentos repletos de humor. Com um toque único e já característico, os dois atores utilizam frequentemente um filtro que os transforma em senhores idosos, arrancando gargalhadas com as suas brincadeiras e diálogos improváveis.

No passado dia 8 de dezembro, o duo voltou a surpreender. Durante uma viagem de carro, Tiago Aldeia captou o momento em que José Mata está a dormir de boca aberta. Aproveitando a ocasião, Tiago lançou uma piada ao estilo que os fãs já conhecem:

«O Zé não gosta de viajar para longe, porque o gajo já fica cansado. A vitalidade já lhe falta. É ou não é, Zé?»

A resposta de José Mata foi inesperada e provocou risos não só em Tiago, como também nos seguidores que assistiram ao vídeo. Na caixa de comentários podem-se ler mensagens como: «nunca parem», «Ahahahahahaa o melhor!», «Aquela sestazinha revitalizante», «vocês são 1 máximo com estes vídeos».

Veja o vídeo em questão, aqui:

De relembrar que Tiago Aldeia deu vida a Rodas em Morangos com Açúcar 2.

