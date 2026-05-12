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Ficou conhecido como o Rodas de «Morangos com Açúcar». Como está ele agora?

  • TVI Novelas
  • Hoje às 15:42
Ficou conhecido como o Rodas de «Morangos com Açúcar». Como está ele agora? - TVI

O ator recordou um momento icónico da série.

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Tiago Aldeia, filho do também ator António Aldeia, cresceu num ambiente profundamente ligado ao meio artístico, rodeado desde cedo por estúdios de televisão e produções de ficção nacional. Essa proximidade com o mundo da representação acabou por marcar o seu percurso e impulsionar uma carreira que se viria a afirmar de forma consistente ao longo dos anos.

O grande ponto de viragem na sua trajetória aconteceu com a participação na série juvenil “Morangos com Açúcar” (2003–2005), onde deu vida ao icónico personagem Rodas, um jovem irreverente, destemido e cheio de personalidade. Este papel tornou-se rapidamente um dos mais marcantes da série e funcionou como verdadeira rampa de lançamento para o ator.

Recentemente, o ator voltou a estar em destaque nas redes sociais ao partilhar um vídeo nostálgico da série “Morangos com Açúcar” no seu Instagram. No vídeo, vê-se o próprio ator a reagir a uma das cenas mais icónicas do seu percurso enquanto Rodas, numa sequência marcada pelo humor e pela leveza, onde o personagem surge num momento irreverente e descontraído com o amigo.

Na publicação, Tiago Aldeia escreveu: «Vocês lembram-se disto? O que será feito do Rodas? Onde estará hoje?», despertando de imediato uma onda de nostalgia entre os seguidores.

A caixa de comentários rapidamente se encheu de reações, com fãs e colegas de profissão a partilharem memórias da série que marcou uma geração. Entre os comentários destacam-se mensagens como «Os passarinhos em fundo», deixado por Diogo Amaral, «Clarooo que me lembro», por Mariana Monteiro, e «Era muito pequenina, mas ainda me lembro», por Sílvia Rizzo. Também houve quem comentasse com humor e nostalgia, referindo que “o pessoal de 91 lembra de certeza”, além de inúmeros outros elogios e reações entusiasmadas.

Este momento voltou a reforçar o impacto cultural de “Morangos com Açúcar”, uma das séries mais emblemáticas da televisão portuguesa, e mostrou como personagens como o Rodas continuam a viver na memória coletiva do público, anos depois da sua exibição original.

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