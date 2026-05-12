Ficou conhecido como o Rodas de «Morangos com Açúcar». Como está ele agora?

Tiago Aldeia, filho do também ator António Aldeia, cresceu num ambiente profundamente ligado ao meio artístico, rodeado desde cedo por estúdios de televisão e produções de ficção nacional. Essa proximidade com o mundo da representação acabou por marcar o seu percurso e impulsionar uma carreira que se viria a afirmar de forma consistente ao longo dos anos.

O grande ponto de viragem na sua trajetória aconteceu com a participação na série juvenil “Morangos com Açúcar” (2003–2005), onde deu vida ao icónico personagem Rodas, um jovem irreverente, destemido e cheio de personalidade. Este papel tornou-se rapidamente um dos mais marcantes da série e funcionou como verdadeira rampa de lançamento para o ator.

Recentemente, o ator voltou a estar em destaque nas redes sociais ao partilhar um vídeo nostálgico da série “Morangos com Açúcar” no seu Instagram. No vídeo, vê-se o próprio ator a reagir a uma das cenas mais icónicas do seu percurso enquanto Rodas, numa sequência marcada pelo humor e pela leveza, onde o personagem surge num momento irreverente e descontraído com o amigo.

Na publicação, Tiago Aldeia escreveu: «Vocês lembram-se disto? O que será feito do Rodas? Onde estará hoje?», despertando de imediato uma onda de nostalgia entre os seguidores.

A caixa de comentários rapidamente se encheu de reações, com fãs e colegas de profissão a partilharem memórias da série que marcou uma geração. Entre os comentários destacam-se mensagens como «Os passarinhos em fundo», deixado por Diogo Amaral, «Clarooo que me lembro», por Mariana Monteiro, e «Era muito pequenina, mas ainda me lembro», por Sílvia Rizzo. Também houve quem comentasse com humor e nostalgia, referindo que “o pessoal de 91 lembra de certeza”, além de inúmeros outros elogios e reações entusiasmadas.

Este momento voltou a reforçar o impacto cultural de “Morangos com Açúcar”, uma das séries mais emblemáticas da televisão portuguesa, e mostrou como personagens como o Rodas continuam a viver na memória coletiva do público, anos depois da sua exibição original.