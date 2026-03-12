Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
«Fizemos tudo por ti»: Ator e modelo famoso despede-se do seu melhor amigo

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 26min
Revelamos tudo o que aconteceu.

O modelo e ator que integrou a novela «Rua das Flores»,  Tiago Carreira atravessa um período particularmente difícil. Nas redes sociais, partilhou com os seguidores que perdeu o seu gato, a quem descrevia como “o melhor amigo”, deixando uma homenagem emotiva que rapidamente comoveu quem o acompanha. Foi através do Instagram que Tiago Carreira revelou a notícia, explicando que o animal entrou na sua vida de forma inesperada e que a despedida foi extremamente dolorosa: 

"Deus colocou-te na nossa vida de uma forma inesperada e assim também te levou. Os animais têm a capacidade de nos fazer amar de uma forma distinta, talvez porque nunca cobram nada. Apenas nos querem, tal e qual como somos, sem nunca pedir nada em troca. Deixar-te ir foi como deixar partir uma parte de nós, uma parte da nossa família, com o aconchego de sabermos que fizemos tudo por ti e tu por nós", escreveu o modelo, acompanhando a mensagem com várias fotografias do animal de estimação.»

Na mesma publicação, Tiago Carreira confessou que este foi um dos momentos mais difíceis que já viveu, sublinhando a dor de ter de aceitar a despedida: "Sabemos que querias cá ficar e, por isso mesmo, foi, sem dúvida, a semana mais difícil da minha vida: ter de te deixar descansar", acrescentou.

A homenagem terminou com uma mensagem simples, mas carregada de emoção: "Obrigado, meu gato, meu amigo, meu filho." A partilha tocou muitos seguidores, que rapidamente deixaram mensagens de apoio e solidariedade ao modelo, demonstrando como a ligação entre pessoas e animais de estimação pode ser profundamente marcante.

