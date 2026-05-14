Ele é um nome inconfundível da televisão e ela é uma lutadora nata que venceu uma grave doença

Tiago Castro é um rosto incontornável da televisão portuguesa e uma figura que marcou toda uma geração. Tornou-se conhecido pelo icónico papel de Crómio na série Morangos com Açúcar, personagem que o transformou num nome imediatamente reconhecido pelo público. Ao longo dos anos, soube reinventar-se, explorando novas vertentes artísticas, da representação ao humor e ao stand-up, consolidando uma carreira feita de versatilidade, autenticidade e uma ligação especial com quem o acompanha desde os primeiros passos na televisão.

Ao seu lado está Marine Antunes, um verdadeiro exemplo de força e superação. Sobreviveu a um linfoma não-Hodgkin ainda na adolescência e transformou essa experiência num propósito de vida: desmistificar o cancro e mostrar que é possível enfrentar a adversidade com coragem e humor. Criadora do projeto Cancro com Humor , escritora e palestrante, tornou-se uma voz inspiradora para milhares de pessoas, usando a sua história para levar esperança e quebrar preconceitos associados à doença.

Juntos, representam a união entre talento artístico e resiliência humana. Mais do que um casal, são o reflexo de duas histórias de vida marcadas pela capacidade de transformação: ele, através da arte que emociona e diverte; ela, pela forma luminosa como converteu a dor em inspiração. Essa complementaridade tornou-os num exemplo de cumplicidade e propósito partilhado, dentro e fora da esfera pública.

A história de Tiago e Marine prova que o sucesso não se mede apenas pelo reconhecimento, mas também pela forma como cada desafio é enfrentado. Entre palcos, projetos e batalhas pessoais vencidas, ambos mostram que é possível renascer, reinventar-se e continuar a inspirar quem os segue.