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Deu vida ao rebelde Manel em «Morangos com Açúcar». Hoje, está diferente e casado com uma cara bem conhecida

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 28min
Deu vida ao rebelde Manel em «Morangos com Açúcar». Hoje, está diferente e casado com uma cara bem conhecida - TVI

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O ator português Tiago Felizardo, atualmente com 36 anos, ficou conhecido do grande público ao interpretar a personagem Manel Gouveia na série juvenil “Morangos com Açúcar”, um dos maiores fenómenos televisivos em Portugal.

Tiago Felizardo integrou o elenco fixo da 3.ª série (2005/2006) e da 4.ª série (2006/2007) da produção da TVI, onde deu vida a Manel Gouveia, uma personagem marcada por um estilo rebelde e urbano. Manel destacava-se pela forte ligação às tendências da cultura hip-hop da época, ao grafíti e aos desportos radicais, características que o tornaram numa das figuras mais reconhecíveis da série juvenil.

Após o sucesso em “Morangos com Açúcar”, Tiago Felizardo continuou a consolidar a sua carreira na ficção nacional e internacional, participando em várias produções televisivas de destaque.

Reveja aqui o ator na série «Morangos com Açúcar»:

Entre os seus trabalhos mais relevantes encontram-se novelas como “Santa Bárbara”, “Jogo Duplo” e “Quero é Viver”, todas transmitidas pela TVI. O ator integrou ainda o elenco da série “O Clube”, produzida para a plataforma de streaming OPTO/SIC, reforçando a sua presença no panorama audiovisual português.

Para além da carreira em Portugal, Tiago Felizardo também desenvolveu parte do seu percurso profissional nos Estados Unidos, onde estudou e trabalhou como ator e realizador, ampliando a sua experiência no mercado internacional.

No plano pessoal, o ator é casado com a também atriz Matilde Breyner, com quem tem uma filha chamada Mia, formando uma das famílias mais conhecidas do meio artístico português.

Atualmente, Tiago Felizardo é reconhecido não só pelo seu papel em “Morangos com Açúcar”, mas também pela sua evolução consistente enquanto ator e pelo seu percurso que combina televisão, streaming e experiência internacional.

Veja como está crescida a filha do casal: 

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