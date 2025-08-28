Tiago Teotónio Pereira realiza desejo de sempre com a filha

  • Joana Sequeira
  • Há 2h e 55min
Tiago Teotónio Pereira realiza desejo de sempre com a filha

Tiago Teotónio Pereira mostra primeiros passos da filha no surf: “Das melhores sensações do mundo.”

O ator Tiago Teotónio Pereira, 36 anos, que integra o elenco da novela “A Protegida” da TVI, derreteu os seguidores ao partilhar, no Instagram, um momento especial vivido com a filha. Nas imagens, pai e filha surgem vestidos com fatos de surf, prontos para enfrentar as ondas, e os vídeos mostram os primeiros passos da menina neste desporto que é uma verdadeira paixão do ator.

Veja a publicação original, em baixo. 

 

 

Na legenda, Tiago Teotónio Pereira não escondeu a emoção: “Esta estava na Bucket List. Surfo desde que me lembro e ter a minha filha a pedir-me para ir surfar é das melhores sensações do mundo. ❤️”

A publicação encantou os fãs, que encheram a caixa de comentários com mensagens ternurentas e de admiração pela cumplicidade entre pai e filha.

Amor com Rita Patrocínio

Tiago Teotónio Pereira mantém uma relação sólida com a influenciadora digital Rita Patrocínio, irmã de Carolina Patrocínio. O casal tem dois filhos em comum e costuma partilhar nas redes sociais momentos de família felizes e descontraídos, que revelam a união e o amor que os liga.

O percurso do ator na TVI

Com uma carreira consolidada, Tiago Teotónio Pereira tem sido um dos rostos mais acarinhados da ficção nacional. Ao longo dos últimos anos, deu vida a várias personagens de destaque em produções da TVI, como “Morangos com Açúcar”, “Amar Demais”, “Quero é Viver” e, mais recentemente, “A Protegida”, onde continua a conquistar o público com o seu talento e versatilidade.

Veja, no vídeo em baixo, o ator a dar vida a Nuno em "A Protegida":

 

Em cima, espreite a galeria de fotografias do ator com a família, que preparámos para si.

