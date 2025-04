Tiago Teotónio Pereira leva companhia especial às gravações de «A Protegida»

No passado dia 18 de abril, feriado nacional, Tiago Teotónio Pereira levou a filha Camila, de dois anos, ao set de gravações da novela “A Protegida”, onde dá vida a Nuno.

Pai babado, o ator fez questão de partilhar o momento com os seguidores nas redes sociais. Tiago Teotónio Pereira publicou várias fotografias nos estúdios da Plural, nas quais Camila aparece visivelmente curiosa e encantada com o ambiente das gravações. Na legenda, escreveu de forma simples, mas cheia de significado: «Feriados na @pluraloficialpt»

A ternura do momento não passou despercebida aos fãs, que rapidamente encheram a publicação de comentários: «Linda e fofinha», «A mais fofaaaaaa», «Papá dedicado, lindos», «Olha que bem».

Camila é fruto da relação de Tiago Teotónio Pereira com Rita Patrocínio, com quem o ator mantém uma relação desde 2020. O casal deu as boas-vindas à filha em setembro de 2021. O casal é ainda pai de Júlia, a bebé nasceu em dezembro de 2023.

