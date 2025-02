Esta segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025, Tiago Teotónio Pereira surpreendeu tudo e todos com um vídeo fora da sua zona de conforto.

O ator surge a fazer um «get ready with me»:

A caixa de comentários ficou 'inundada': «Alguém que me ensine a ter tanto estilo», «top», «Isto é um look espectacular!». Mas, vários seguidores apelidaram o ator de «génio».

Recorde-se que pode ver o ator, aos sábados, em «Vizinhos para Sempre»: