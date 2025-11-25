A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Bomba! Afinal, Nuno não é o pai do filho bebé de Gina

  TVI Novelas
  Hoje às 11:00
Vem aí em «A Protegida»: Bomba! Afinal, Nuno não é o pai do filho bebé de Gina - TVI

Uma revelação estrondosa.

Em «A Protegida», Gonçalo (João Bettencourt) está a treinar, concentrado, e nem dá pela presença de Nuno (Tiago Teotónio Pereira). Este não gosta nada de o ver ali e faz questão de lhe dizer. Nuno pergunta-lhe se não estava de passagem e avisa-o para ficar longe de Gina (Paula Neves) e do seu filho. Gonçalo não gosta da forma como Nuno fala com ele. Medem-se com o olhar.

Gina fica em choque ao ver Nuno e Gonçalo lutarem a sério. Gonçalo imobiliza Nuno e diz-lhe que já chega de humilhação. Gina pergunta-lhe se está louco, mas Gonçalo diz que eles é que devem estar, para o terem escorraçado dali e terem feito as coisas como fizeram. Gina fica muito nervosa.

Gina coloca gelo no ferimento de Nuno e diz que aquilo não faz sentido nenhum. Nuno confessa que o provocou, por ele ser o melhor do mundo e ter engravidado a sua mulher.

FLASHBACK: Gina e Nuno estão envolvidos aos beijos e começam a despir-se. Gina recebe uma notificação no telemóvel de que o período está atrasado, mas não dá grande importância. Gina faz um teste de gravidez e fica incrédula ao ver que o resultado é positivo. Nuno fica em estado de choque.

Gina está chateada por Nuno lhe atirar à cara que engravidou de outro homem, quando já tinham combinado não voltar a tocar nesse assunto. Nuno diz que também não era suposto Gonçalo andar por ali e não foi isso que aconteceu. Gina diz que não tem culpa e não merece que Nuno a trate assim.  

