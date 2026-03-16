É desta que vão ter um menino? Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio desvendam sexo do bebé

Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio confirmaram que o terceiro filho será uma menina, num reels divertido e cheio de cor que conquistou os seguidores. O casal, casado desde 2023 e pais de Camila (5 anos) e Júlia (1 ano), partilhou o momento especial nas redes sociais, com os pais de olhos vendados e as filhas a pintá-los com tintas. A revelação veio quando a cor rosa surgiu na imagem, ao som de festa: “O nosso mundo cor de…”, escreveu o casal, com corações rosa e azul.

Camila e Júlia, as protagonistas mirins, ajudaram a transformar o anúncio numa brincadeira familiar, com o casal a reagir entre surpresas e abraços. A família Patrocínio, maioritariamente feminina, celebrou com entusiasmo – Carolina Patrocínio brincou: “Que bom! Estávamos mesmo a precisar de miúdas na família”.

O ator de sucessos como «A Protegida» e a designer equilibram carreiras agitadas com esta expansão familiar, prometendo mais um capítulo de amor e cumplicidade. O reels viralizou rapidamente, enchendo as caixas de comentários com parabéns e corações rosa de fãs felizes pela “tribo” a crescer.