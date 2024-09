«Melhor amiga para a vida»: o vídeo emocionante das filhas de Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio

Rita Patrocínio, esposa de Tiago Teotónio Pereira, partilhou um vídeo que está a emocionar as redes sociais. Nas imagens, pode ver-se as duas filhas do casal em momentos de grande cumplicidade.

«Melhor amiga para a vida», escreveu a mãe babada na legenda.

Os seguidores ficaram 'rendidos' e apressaram-se a comentar: «Que amor», «não se aguenta!», «Tão queridas», «Que amores», «Que ternura».

Recorde-se que Camila tem três anos e Júlia tem quase quatro meses.

De relembrar que Tiago e Rita Patrocínio deram o nó no dia 9 de setembro de 2023, no Alentejo.