“Mini fato de surf, tatuagens pirosas, os totós e a bebé atingiram o auge da perfeição”: as férias de Tiago Teotónio Pereira estão a encantar os seguidores

Palmeiras, mar azul e cheirinho a férias: o refúgio paradisíaco de Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio... em Portugal!

As férias de TiagoTeotónio Pereira que estão a encantar os seguidores

Os últimos dias de verão ficaram marcados por momentos especiais para Tiago Teotónio Pereira e a família. O ator recorreu às redes sociais para partilhar um conjunto de fotografias tiradas durante as férias em Porto Covo, deixando os seguidores rendidos às imagens cheias de cumplicidade, natureza e diversão.

Na publicação, Tiago despediu-se do destino alentejano com uma simples mensagem: “Até já Porto Covo 🫶🏻”. As fotografias, porém, disseram muito mais.

Ao longo dos registos partilhados, é possível ver o ator e a mulher, Rita Patrocínio, a aproveitarem vários momentos ao lado das filhas, Camila, Júlia e Gabriela. Entre atividades ao ar livre, a família aventurou-se no surf e em passeios de caiaque, aproveitando ao máximo os dias passados junto ao mar.

As imagens mostram também alguns dos momentos mais divertidos das férias. Camila e Júlia mostram as tatuagens temporárias e penteados divertidos, enquanto exploram a natureza, observam lamas e póneis e desfrutam de passeios em família. Noutras fotografias, Rita Patrocínio aparece com a filha mais nova ao colo, num resgisto ternurento.

O cenário não podia ser mais especial. Entre praias, paisagens naturais e o característico pôr do sol de Porto Covo, a família viveu dias inesquecíveis.

Na caixa de comentários multiplicaram-se as reações. Entre elas destacou-se a mensagem de Vicly Jacobi, irmã de Rita Patrocínio, que escreveu: “mini fato de surf, tatuagens pirosas, os totós, e a bebé 🥹🥹🥹 atingiram o auge da perfeição”.

Os seguidores também não esconderam o entusiasmo perante as imagens. “Há para todos os gostos ☺️ Parecidas com o pai e com a mãe. Família bonita 💕”, escreveu uma seguidora. Outro comentário chamou particularmente a atenção: “Cópia do pai. abraço família linda”, numa referência às parecenças entre Tiago e uma das filhas.

Conhecido por partilhar alguns momentos da vida familiar sem excessos de exposição, Tiago Teotónio Pereira voltou assim a mostrar um retrato dos dias passados em família, num verão marcado por aventuras, brincadeiras e muitos momentos inesquecíveis.