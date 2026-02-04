O casamento deles 'fez correr muita tinta', hoje esperam um filho

O casamento de Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio foi um dos mais comentados de 2023 e continua a dar que falar. A cerimónia decorreu no Alentejo, a 9 de setembro de 2023, embora o casal se tenha tornado oficialmente marido e mulher no dia 1 de setembro, numa celebração que rapidamente ocupou as páginas da imprensa e as redes sociais.

Cada detalhe do enlace foi amplamente partilhado e comentado. Um dos momentos mais marcantes foi, sem dúvida, a dança dos noivos, que surpreendeu convidados e seguidores. Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio “deram tudo” na pista, revelando um talento inesperado para a dança e arrancando aplausos entusiásticos.

Outro dos grandes destaques foi o look da noiva. Rita Patrocínio deslumbrou ao longo do dia com três vestidos de noiva diferentes, sendo o primeiro o mais falado. Tratava-se de um vestido elegante, de alças finas, com detalhes bordados e folhos a partir da cintura. Nas costas, além das pérolas, a empresária bordou a vermelho o nome “TANA”, uma homenagem à avó, como era carinhosamente tratada. Foi este detalhe emocional que tornou o vestido ainda mais especial e inesquecível.

Entre os momentos mais ternurentos do casamento esteve a participação da filha do casal, Camila, que foi responsável por levar as alianças até aos pais. A cena conquistou os convidados e os seguidores nas redes sociais, tornando-se um dos instantes mais partilhados do dia.

Agora, em janeiro de 2026, o casal volta a ser notícia com uma revelação carregada de emoção. Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira vão ser pais pela terceira vez. O anúncio foi feito através de um vídeo publicado no Instagram, protagonizado pelas filhas Camila e Júlia.

No vídeo, é a irmã do ator quem assume o papel de “repórter”, questionando as duas meninas sobre um segredo que têm guardado. O momento mais doce surge quando Camila, a filha mais velha (nascida em setembro de 2021 e que completou quatro anos em 2025) revela finalmente: «A mãe tem um bebé na barriga», deixando os seguidores rendidos.

Júlia, a filha mais nova, nasceu a 23 de maio de 2024, e junta-se agora à família neste anúncio que muitos já consideram um dos mais ternurentos do ano. Entre casamento mediático e família em crescimento, Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio continuam a partilhar momentos que conquistam o público.