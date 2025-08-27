Tiago Teotónio Pereira derrete fãs ao mostrar filhas nas férias rodeadas de amor: "Crescemos todos. Juntos"

Tiago Teotónio Pereira, Liliana Filipa e Madalena Abecassis: o lugar que conquista os famosos e fica em Portugal

Palmeiras, mar azul e cheirinho a férias: o refúgio paradisíaco de Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio... em Portugal!

Tiago Teotónio Pereira, 36 anos, recorreu ao Instagram para partilhar uma série de fotografias das suas férias em família, nas quais surge acompanhado pela mulher, Rita Patrocínio, pelos filhos e por vários amigos.

Veja a publicação original, em baixo.

Na legenda da publicação, o ator escreveu: "Acabar as férias no nosso lugar preferido. Obrigado @franwhitecastle e @marybwhitecastle por acolherem tão bem esta multidão. Os anos passam e a família cresce, crescemos todos. Juntos ❤️"

A partilha conquistou de imediato os seguidores, que não pouparam nos elogios à família. Rita Patrocínio também comentou com uma declaração de amor: “Perfeição de dias ❤️”.

Outros comentários destacaram a união do casal e a ternura das imagens: “Família perfeita 🤩”, “A pequenina é tal e qual o pai” e “Sejam muito felizes, meus queridos”.

Atualmente, Tiago Teotónio Pereira dá vida a Nuno na novela da TVI "A Protegida". Já participou em outros projetos da ficção como "Queridos Papás."

Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio: uma família em crescimento

Casados desde 2023, Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio formam um dos casais mais acarinhados do público português. Pais de duas meninas, têm partilhado com os fãs alguns dos momentos mais felizes da vida familiar, sempre em clima de cumplicidade e amor.