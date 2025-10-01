Queridos Papás

«Mudou a minha vida»: Tiago Teotónio Pereira faz descoberta e lança video viral

  • Há 1h e 40min
«Mudou a minha vida»: Tiago Teotónio Pereira faz descoberta e lança video viral

Um momento hilariante com detalhe inesperado.

Tiago Teotónio Pereira, que se estreou na ficção da TVI em 2008 com Morangos com Açúcar, continua a ser uma presença constante na televisão portuguesa. Depois de interpretar Xavier em Queridos Papás, o ator dá agora vida a Nuno na novela «A Protegida», consolidando uma carreira marcada por versatilidade e consistência.

Para além do sucesso profissional, Tiago é conhecido por levar uma vida ativa e saudável e por valorizar os tempos em família. Recentemente, partilhou nas redes sociais um momento cómico,  mostrando como pequenos detalhes do dia a dia podem melhorar a qualidade de vida em família.

Numa publicação no Instagram, o ator destacou a importância da tecnologia anti-reflexo da televisão: «Sim, mudou a minha vida não ter de fechar o estore cada vez que vejo televisão durante o dia ou mesmo à noite, quando temos as luzes ligadas.» 

Com esta funcionalidade, Tiago consegue desfrutar de momentos de lazer e convívio com a família sem interrupções ou preocupações com reflexos na imagem. A partilha do ator foi recebida com entusiasmo pelos seguidores, que elogiaram não só o lado familiar, mas também a atenção aos detalhes que tornam a vida mais confortável.

Os comentários a este post foram hilariantes: «Gosto muito mais do gajo da camisa 😂»; «Engraçado, às vezes, pareces o Aldeia 🤔»; «Épico!😂».

Este episódio evidencia mais uma vez que, para Tiago Teotónio Pereira, o equilíbrio entre carreira e família é fundamental. A combinação de tecnologia, conforto e presença familiar reforça a imagem de um ator consciente, moderno e atento ao bem-estar dos seus.

Atriz da TVI vive situação caricata e recebe centenas de mensagens: «Confesso que como lesada...»

seg, 1 set

"Como é que estarias hoje?": Catarina Siqueira deixa mensagem comovente sobre tragédia familiar

qua, 27 ago

«Passámos por olhares de desconfiança, palavras que magoavam»: Rosa Bela recorda início de relação com Carlos Areia

seg, 11 ago

«Era isto e só isto que queria»: Sara Prata vive dia de aniversário único e inesquecível

seg, 11 ago

Sara Prata anuncia novo membro na família e emociona os fãs

ter, 5 ago

A dias de se casar, Rosa Bela mostra transformação inesperada

seg, 14 jul
