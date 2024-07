Vem aí em «Cacau»: Tiago é apanhado de surpresa e fica de rastos

Em «Cacau», todos olham contrariados para Cacau (Matilde Reymão) a entrar com Marco (Diogo Amaral) e Marquinho a dizer que tomou a decisão de se mudar para o quarto de Marco.

De seguida, a chocolateira anuncia também ter outra grande novidade para dar, dizendo a Anita (Catarina Nifo) que pode gravar um vídeo para postar nas redes sociais. Todos olham expectantes para Cacau.

Tiradentes (Paulo Guidelly) vem ter com Tiago (José Condessa) para mostrar-lhe o direto que Anita está a postar no Instagram com Marco, em que anuncia que eles se vão casar. Tiago fica arrasado.

De relembrar que Cacau está a fazer tudo isto para proteger a vida de Tiago:

