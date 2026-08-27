Cinema de luto: morreu um dos atores mais adorados e venerados de sempre

Tim Curry morreu aos 80 anos, depois de vários anos a enfrentar problemas de saúde. O ator britânico morreu na noite desta terça-feira, na sua residência em Los Angeles, nos Estados Unidos. A partilha foi feita pelo instagram do próprio ator com uma fotografia nostálgica: «Mas se a morte vier ter comigo pacificamente e eu desaparecer suavemente da luz para a escuridão do esquecimento, porque haveria eu de ter medo dela? Às vezes, penso até que seria um conforto.»

Obrigado por tudo, Tim. ❤️»

De acordo com fontes policiais citadas pelo TMZ, as autoridades foram chamadas à casa do artista pelas 23h23. Não existem, até ao momento, suspeitas de crime relacionadas com a morte.

Com uma carreira de várias décadas, Tim Curry tornou-se uma das figuras mais reconhecidas do cinema, televisão e teatro. Depois de concluir os estudos na Universidade de Birmingham, no Reino Unido, iniciou o percurso profissional em Hollywood no final da década de 1960.

Foi, contudo, em 1975 que alcançou grande projeção internacional ao interpretar Dr. Frank-N-Furter em «Festival Rocky de Terror» («The Rocky Horror Picture Show»), um dos papéis mais marcantes da sua carreira.

Anos mais tarde, voltou a conquistar o público ao dar vida a Pennywise na adaptação televisiva de «It», baseada na obra de Stephen King, em 1990. Também ficou associado à comédia «Sozinho em Casa 2: Perdido em Nova Iorque», onde interpretou o Sr. Hector.

Ao longo da carreira, Curry integrou ainda produções como «Annie», «Pista», «Caça ao Outubro Vermelho», «Os Marretas na Ilha do Tesouro», «A Reunião da Família Addams» e «Scary Movie 2 - Um Susto de Filme».

O talento do ator foi reconhecido pela indústria, tendo recebido três nomeações para os prémios Tony e uma nomeação para os Emmy ao longo das suas cinco décadas de carreira.

Nos últimos anos, Tim Curry afastou-se progressivamente da representação devido ao seu estado de saúde. Em 2012, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), que levou à realização de uma cirurgia cerebral e o deixou dependente de uma cadeira de rodas.

No ano passado, o ator publicou o livro de memórias «Vagabond», no qual revelou que continuava sem conseguir andar.

Uma carreira também ligada à animação

Timothy James Curry nasceu a 19 de abril de 1946, em Cheshire, Inglaterra. Filho de um elemento da Marinha Real, perdeu o pai quando tinha apenas 12 anos.

A partir de 1992, começou também a destacar-se enquanto ator de voz em filmes e séries de animação. Entre os trabalhos que contou no currículo estão «As Aventuras de Zak e Crysta na Floresta Tropical», «Hubie, o Pinguim», de 1995, «Rugrats: O Filme», de 1998, e «Barbie: O Quebra-Nozes», lançado em 2001.