O caos dos cabos tem os dias contados: conheça a torre de tomadas que é fenómeno de vendas

Este artigo pode conter links afiliados*

Já sentiu que, por mais que tente organizar a sua secretária, há sempre uma confusão de fios a ganhar vida própria? O cenário é comum: tentamos carregar o telemóvel, o portátil e o smartwatch ao mesmo tempo, mas as tomadas de parede parecem desaparecer à medida que a nossa coleção de aparelhos cresce. As extensões tradicionais, compridas e sem piada, já não dão resposta às necessidades de hoje.

Design vertical: ganhar espaço na secretária

A grande diferença surge com o formato em torre. Ao contrário das réguas convencionais que ocupam imenso espaço no chão ou em cima da mesa, esta solução da Amazon aposta na altura. Com uma base compacta de apenas 12 x 9 cm, esta peça consegue encaixar-se discretamente em qualquer canto, oferecendo um alcance generoso graças ao seu cabo de 2 metros.

Compre aqui

Uma central de energia completa

A verdadeira utilidade desta torre está na sua versatilidade. Esqueça a procura constante por adaptadores de parede; este dispositivo funciona como uma central de carregamento personalizada:

Tomadas AC: Dispõe de 8 entradas posicionadas de forma a que as fichas maiores não bloqueiem as entradas vizinhas.

Entradas USB: Integra 3 portas USB-A e 1 porta USB-C, preparadas para ligar os cabos diretamente.

Desempenho: Permite um carregamento rápido (até 3,1A na porta USB-C), garantindo que os seus equipamentos recuperam bateria sem demoras.

Segurança invisível, tranquilidade total

Mais do que conveniência, a prioridade é a saúde dos seus aparelhos. Esta torre não é apenas uma "tripla" moderna; é um escudo contra imprevistos elétricos. Equipado com proteção contra picos de tensão (1700 J) e fabricado com materiais resistentes ao fogo, o sistema inclui ainda um mecanismo de corte automático em caso de sobrecarga ou curto-circuito.

Para quem gosta de poupar na conta da luz, o interruptor geral permite desligar todos os aparelhos com um único toque, acabando com o consumo desnecessário dos equipamentos que ficam luzes acesas em descanso.

Veredito: vale o investimento?

A opinião de quem usa é clara: trocar a régua horizontal pela torre vertical facilita muito a vida. Quem já a comprou destaca a limpeza visual da zona de trabalho e a resistência do material.

Num mundo onde a nossa rotina depende de baterias e ligações constantes, ter uma forma inteligente de gerir a energia não é um luxo — é a solução ideal para quem quer um dia a dia mais organizado e sem complicações.

Compre aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.