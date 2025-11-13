Vem aí em «Terra Forte»: Está a chegar uma grande tempestade, que pode levar tudo à frente

Em «Terra Forte», Dudu (Tomás Taborda) ouve Susette (Inês Faria) e Leumi (Cassiano Carneiro) a contarem os desenvolvimentos do jantar do dia anterior, que redundou em que Sammy saísse de casa, dizendo que o pai dele impôs a Maria de Fátima (Rita Pereira) para dar metade da fortuna a Flor (Benedita Pereira) para regressar a casa.

Dani (Camy Ribau) ouve confusa Dudu a contar-lhe que Sammy (José Fidalgo) saiu de casa depois de uma grande discussão com Maria de Fátima.

Dudu e Dani equacionam que Sammy ainda poderá gostar de Flor para ter saído de maneira tão radical de casa. Dudu confessa à irmã que Rosinha (Francisca Salgado) terminou tudo com ele por achar que vem aí uma guerra entre Flor e Maria de Fátima.

Dudu diz a Dani não acreditar que Maria de Fátima queira dar metade da fortuna da família a Flor e concorda que vão existir problemas entre elas.

Estaremos perante uma grande tempestade, que pode levar tudo à frente?

De recordar que Flor e Maria de Fátima têm tido muitos 'atritos':